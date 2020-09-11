В "Газпроме" заявили о готовности Амурского ГПЗ на 66%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) завершено на 66%, говорится в сообщении "Газпрома".

"В ходе реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода продолжаются пусконаладочные работы на первых двух технологических линиях. На третьей и четвертой линиях идет установка газоразделительного оборудования. На пятой и шестой линиях завершается заливка фундаментов и начата сборка технологических эстакад. В целом статус реализации проекта достиг 66%", - сообщает компания по итогам заседания правления.

"Газпром" также продолжает расширение газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. "В настоящее время сварено 206 км - больше половины линейной части газопровода", - добавили в компании.

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе города Свободный Амурской области. Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года.

Инвестор и заказчик проекта - ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром"). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа "Сибур").