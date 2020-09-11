"Газпром" сократил инвестпрограмму на 2020 год до 922,5 млрд рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правление "Газпрома" одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020 год в новых редакциях. Общий объем освоения инвестиций "Газпрома" в текущем году составит 922,489 млрд рублей, что на 182,235 млрд рублей меньше утвержденного в декабре 2019 года объема, говорится в сообщении холдинга.

"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2020 год связана с изменением внешней рыночной конъюнктуры, в том числе на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Согласно новой редакции проекта бюджета "Газпрома" на 2020 год, объем финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 501,287 млрд рублей (снижение на 56,482 млрд рублей). Кроме того, операционные расходы в результате мероприятий по оптимизации затрат сократятся на 297,1 млрд рублей.

В том числе на проекты капитального строительства выделено 720,674 млрд рублей (сокращение на 212,729 млрд рублей), на приобретение в собственность "Газпрома" внеоборотных активов - 105,793 млрд рублей (увеличение на 15,821 млрд рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений составит 96,022 млрд рублей (увеличение на 14,673 млрд рублей).

"Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме", - указывает компания.

Проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020 год в новых редакциях должен рассмотреть совет директоров "Газпрома".