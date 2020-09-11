Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,45-0,53%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в пятницу вновь продемонстрировал рост. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,45%, до 2910,51 пункта, а РТС - на 0,53%, до 1223,05 пункта.

"Сегодня американский рынок отскакивает после вчерашнего снижения. Скромный прирост показывают и российские бумаги, от более сильного движения наверх сдерживает слабость нефти и общая неопределенность", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Санкционная риторика пока не обостряется, продленные ЕС санкции в отношении России и так были ожидаемы", - добавил эксперт.

Курс рубля продолжает укрепляться. Доллар к рублю на 19:11 мск уменьшился на 0,36%, до 74,98 рубля, евро - на 0,15%, до 88,74 рубля.

"На укрепление рубля, несмотря на санкционные риски и слабость рынка нефти, оказало влияние усиление евро против доллара и успокаивающий тон выступлений зампредов ЦБ Ксении Юдаевой и Алексея Заботкина" - полагает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Сегодня в плюсе завершают сессию акции "Магнита" (+4,34%) и "Газпрома" (+2,35%).

"У "Магнита" прирост наблюдается второй день подряд, инвесторы пробуют свои силы в выходе из бокового диапазона. Можно будет говорить об эффективности, если акция сумеет закрепиться над 4600 рублей", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В бумагах "Газпрома" после обновления локального "дна" на уровне 171,11 рубля идет полномасштабный отскок. "Пока о долгоиграющих покупках говорить преждевременно: фундаментальный фон у бумаги не очень, но вполне возможно, что акция стабилизируется в коридоре 177-180 рублей, где можно спокойно дожидаться продуктивных новостей по "Северному потоку - 2", - добавила Бодрова.

Прогноз на следующую неделю

На следующей неделе, 16 сентября, пройдет заседание ФРС США, до его итогов инвесторы будут воздерживаться от резких действий, считает Александр Бахтин.

Кроме того, рынки будут ждать встречи глав России и Белоруссии 14 сентября, заседания ОПЕК+ 17 сентября и заседания ЦБ РФ в следующую пятницу, добавил Евгений Миронюк.

По оценкам "БКС Премьер", в понедельник, при отсутствии мощных инфоповодов, рынок откроется на текущих уровнях - около 2900 пунктов по индексу Мосбиржи и 75 рублей за $1.

Ориентир "Фридом Финанс" по индексу Мосбиржи на следующую неделю - 2835-3000 пунктов. Рубль после всплеска волатильности будет находиться в диапазоне 74-76,5 рублей за $1 и 87,6-90 рублей за €1.