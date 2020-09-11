Калужские власти намерены вложить 2 млрд рублей в расширение индустриальных парков и ОЭЗ

ТАСС, 11 сентября. Власти Калужской области рассматривают возможность расширения особой экономической зоны "Калуга" и индустриальных парков. На это, по предварительной оценке, необходимо 2 млрд рублей, сообщил врио главы региона Владислав Шапша в пятницу во время встречи с резидентами ОЭЗ в Людиновском районе при участии главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"Востребованность территорий у нас высока. Около 150 компаний выразили интерес к этим условиям размещения. И чтобы удовлетворить этот спрос, нам надо существенно увеличить площадь обустроенных территорий. По нашей оценке, на это предварительно потребуется порядка 2 млрд рублей", - сказал он.

Источником финансирования, по мнению Шапши, могли бы стать средства, которые высвобождаются в ходе реструктуризации бюджетных кредитов. В настоящее время свободных площадей на территории индустриальных парков региона осталось менее 20%, на территории особой экономической зоны "Калуга" - 8%.

"В этом году, несмотря на ограничения, мы отмечаем рост объема инвестиций на 18% по сравнению с предыдущим периодом. В областном плане до 2024 года заложена цель довести долю инвестиций в валовом региональном продукте до 20%. И с учетом имеющегося задела, уверен, что цели достигнем", - сказал врио главы региона.

Всего в Калужской области функционируют 12 индустриальных парков общей площадью 7,7 тыс. га. На четырех самых крупных - "Грабцево", "Ворсино", "Росва" и "Калуга Юг" - построено 75 предприятий из 116 запланированных. Локализованные производства перечислили в бюджеты всех уровней больше 300 млрд рублей, подчеркнул врио губернатора Калужской области.