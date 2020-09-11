Рост промпроизводства в Архангельской области составил 7% за семь месяцев

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Архангельская область выступает регионом-драйвером по развитию обрабатывающей промышленности. За семь месяцев этого года регион достиг 7-процентного роста промышленного производства и 15-процентного роста в обрабатывающей промышленности, сказал прибывший в Архангельск министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Если начать с индикаторов, которые демонстрирует область, то по промышленности - это 7% рост за семь месяцев [2020 года] и 15% - рост в обрабатывающей промышленности. Это на фоне того, что в целом по России показатели наоборот с минусом в обрабатывающей промышленности (на фоне пандемии - прим. ТАСС). Рассматриваем Архангельскую область как регион-драйвер по тем отраслям, которые здесь имеются (машиностроение, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленности - прим. ТАСС), и есть потенциал по дальнейшему развитию и продвижению", - сказал Мантуров журналистам.

Как отметил министр, в ходе встречи с врио губернатора Александром Цыбульским обсудили вопросы развития экономики региона. Так, глава Минпромторга отметил необходимость активнее использовать институт Фонда развития промышленности РФ. На данный момент на стадии согласования в правительстве РФ находится вопрос внедрения новой промышленной субсидии, в рамках которой у региона будет возможность получить средства на докапитализацию своего регионального фонда развития промышленности.

"Тогда открывается возможность для малого и среднего бизнеса - оказывать поддержку не только инвестиционными кредитами, но и под оборотные средства, если такой стандарт региональный фонд будет принимать. А со стороны генерального фонда развития промышленности мы готовы предоставлять до 70% инвестиционных займов, а 30% - местный региональный фонд", - сказал Мантуров.

По данным Архангельскстата, в январе - июле этого года в 1,9 раза возросло производство пиломатериалов лиственных пород - до 11,4 тыс. кубометров, пиломатериалов хвойных пород - на 14,8% - до 1,5 млн кубометров, выпуск бумаги и картона увеличился на 18%, целлюлозы - на 14%. Значительно возросло производство стройматериалов - кирпича и строительных блоков. Вместе с тем, добыча нефти и газа сократилась на 11% - до 8,5 млн тонн. Снизилось производство фанеры, мебели, продукции пищевой промышленности, за исключением выпуска молока и сливочного масла.