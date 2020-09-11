Объем вложений в масштабные инвестиционные проекты Новой Москвы превысит 18 млрд рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют реализовать на территории Троицкого и Новомосковского административных округов пять масштабных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в них превысит 18 млрд рублей, сообщил в пятницу на виртуальном форуме PROESTATE.Live. первый замглавы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Алексей Артемов.

"Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы ведется систематическая работа по анализу свободных земельных участков в столице на предмет их возможного вовлечения в хозяйственный оборот в целях строительства объектов производственного назначения. Всего на территории ТиНАО выявлено 19 земельных участков общей площадью около 200 га с возможностью строительства около 2,5 млн кв. м. Уже приняты решения о реализации пяти масштабных инвестиционных проектов", - сообщил Артемов.

Он добавил, что общий объем планируемых инвестиций в реализацию данных проектов составит порядка 18,1 млрд рублей, количество вновь создаваемых рабочих мест - около 3,8 тыс. человек.

В пресс-службе департамента уточнили, что речь идет о строительстве производственного комплекса по изготовлению косметической продукции, производства окон из алюминия и ПВХ, завода по модульному домостроению, комплекса по изготовлению продуктов для здорового образа жизни, а также промышленного технопарка.

Артемов напомнил, что статус масштабного инвестиционного проекта позволил предприятиям получить землю под строительство без проведения торгов.