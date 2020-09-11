Минпромторг поддержит строительство новых судов на "Севмаше" для Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Минпромторг обещал поддержать строительство на "Севмаше" четырех пассажирских судов ледового класса и двух судов санитарного класса для Архангельской области. Этот вопрос обсуждался на заводе в ходе поездки в регион главы ведомства Дениса Мантурова, сообщил журналистам врио губернатора области Александр Цыбульский.

"Мы сегодня обсудили на "Севмаше" еще один очень важный вопрос, на мой взгляд. Это то, что министерство (Минпромторг РФ - прим. ТАСС) готово поддержать строительство четырех пассажирских судов ледового класса и еще двух санитарного класса, которые нам действительно нужны для того, чтобы обновить пассажироперевозку", - сказал Цыбульский.

В Архангельске с учетом специфики островных территорий очень развиты водные пассажирские перевозки, которыми пользуются более 20 тысяч жителей города. Однако парк водных судов в областном центре выработал свой ресурс и требует обновления. Как отметил Цыбульский, на линии выходят в том числе суда, построенные в 1945-1950-х годах, а вопрос обновления флота является вопросом обеспечения безопасности жителей островных территорий, которые вынуждены почти ежедневно пользоваться этим транспортом.

Денис Мантуров поддержал инициативу региона об обновлении флота и сообщил, что необходимые средства будут доведены в рамках одной из госпрограмм Министерства промышленности и торговли РФ. "Здесь спасибо большое, за ту поддержку, которую министерство готово оказать, она действительно будет очень нужна области, и в любом случае 20 тысяч благодарных людей у министерства точно дополнительно появятся", - сказал Цыбульский.