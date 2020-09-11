Казначейство разместит до 42 млрд рублей на депозите в ВЭБ.РФ сроком на шесть месяцев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Казначейство разместит на депозите в ВЭБ.РФ до 42 млрд рублей бюджетных средств сроком на шесть месяцев. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Казначейству России разместить средства федерального бюджета на депозите в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ", - говорится в документе.

Процентная ставка по депозиту - ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,5 процентного пункта.

В сентябре 2019 года сообщалось, что Казначейство разместит на депозите в ВЭБ.РФ до 200 млрд рублей бюджетных средств сроком на пять лет.