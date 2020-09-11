{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Казначейство разместит до 42 млрд рублей на депозите в ВЭБ.РФ сроком на шесть месяцев

Процентная ставка по депозиту - ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,5 процентного пункта

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Казначейство разместит на депозите в ВЭБ.РФ до 42 млрд рублей бюджетных средств сроком на шесть месяцев. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Казначейству России разместить средства федерального бюджета на депозите в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ", - говорится в документе.

Процентная ставка по депозиту - ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 0,5 процентного пункта.

В сентябре 2019 года сообщалось, что Казначейство разместит на депозите в ВЭБ.РФ до 200 млрд рублей бюджетных средств сроком на пять лет.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Калужский завод начал производство таргетного препарата для лечения рака легких
Препарат "Тагриссо" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в программу обеспечения необходимыми лекарственными препаратами онкологических больных
Читать полностью