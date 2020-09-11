Цыбульский: АЦБК будет расширять импортозамещение по продукции из целлюлозы

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) будет расширять импортозамещение по продукции из целлюлозы, сообщил журналистам в Новодвинске врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.

"Мы все-таки <...> ориентировали бы в том числе предприятие на большую локализацию и переработку своего сырья здесь, внутри России. Тем более, что для этого сегодня открываются новые рынки, мы сегодня обсуждали с коллегами, у них есть планы и в этом смысле они довольно детально сегодня обсудили возможности взаимодействия с министерством (промышленности и торговли РФ - прим. ТАСС) при поддержке открытия новых рынков. Это касается, в частности, распушенной целлюлозы", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что распушенная целлюлоза используется для производства подгузников. "То, что сегодня у нас в России практически не производится. Это открывает возможности, и вот здесь мы вполне могли бы пойти в это импортозамещение", - пояснил он.

Цыбульский добавил, что экспортные поставки предприятия также будут расширяться. "Мы найдем сегодня достаточно инструментов поддержки, которые могут и министерство (промышленности и торговли РФ - прим. ТАСС), и региональное министерство предоставить ЦБК", - сказал он.

Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.