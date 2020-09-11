Reuters: власти Китая предпочли бы закрытие американского сегмента TikTok его продаже

ТАСС, 11 сентября. Власти Китая выступают против продажи американского сегмента принадлежащего китайской компании ByteDance приложения TikTok и скорее согласились бы на запрет платформы на территории США. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, власти КНР считают, что вынужденная продажа TikTok может быть расценена как слабость Пекина.

При этом в ByteDance сообщили агентству, что китайские власти никогда не предлагали компании закрыть сегменты TikTok в США или каких-либо других странах.

Американский лидер Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.