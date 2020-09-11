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Apple опровергла, что из App Store на Украине удалили приложения российских телеканалов

В компании заявили, что только направили уведомления
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© DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Американская компания Apple не удаляла из App Store на Украине приложения российских телеканалов, а лишь направила уведомления о соответствующем требовании украинских властей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"Apple не удаляла из App Store в Украине ни одно из этих приложений. Apple лишь уведомила российских разработчиков о требованиях украинских властей и предложила обратиться к ним напрямую", - сказали в компании.

Ранее пресс-служба ВГТРК сообщила, что Apple удалила приложения "Россия-1", "Россия. Телевидение и радио", "Вести FM", а также "Вести.ру" из каталога App Store на территории Украины по требованию СБУ.

Аналогичные сообщения от американской компании получили НТВ и МИА "Россия сегодня".

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