Spiegel: в ФРГ считают, что запрет импорта газа из РФ нанесет удар Украине как транзитеру

ТАСС, 11 сентября. Министерство экономики Германии полагает, что запрет импорта российского газа нанес бы значительный финансовый урон Украине, так как она является страной-транзитером. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.

"Запрет на импорт российского газа нанесет значительный финансовый урон Украине как транзитной стране", - отметили в ведомстве.

По мнению министерства, согласие стран ЕС на запрет импорта российских нефти и газа маловероятно, так как из-за этого вырастут цены для потребителей.

После госпитализации Алексея Навального в ФРГ начались разговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток - 2". Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии "Союз-90" / "зеленые".

В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода, и лишь после того, как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько изменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее выразил надежду на то, что "Россия не вынудит [Германию] сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект. По данным представителя Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам введения подобных санкций со скепсисом.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. Он отметил, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от Берлина ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.