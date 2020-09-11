Число безработных в Калининградской области выросло в девять раз с начала года

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных в Калининградской области с начала года увеличилось в девять раз - с 3 955 до 36 240 человек. В сентябре отмечается постепенное снижение количества безработных, об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"С начала текущего года численность безработных граждан, состоящих на учете в областной службе занятости населения, увеличилась в 9,3 раза и на 9 сентября составляет 36 240 человек (на 1 января 2020 года - 3 955 человек). Уровень регистрируемой безработицы составил 6,9% от численности рабочей силы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Министр социальной политики области Анжелика Майстер отметила, что в сентябре ситуация в регионе начала постепенно стабилизироваться и уровень регистрируемой безработицы начал снижаться. "С начала сентября мы видим уже снижение численности регистрируемой безработицы. Надеемся, что пик уже пройден, снижение идет каждый день. Если 4 сентября было зафиксировано 36 780 человек безработных, то 9 сентября - уже 36 240 человек. Наблюдается и значительное снижение заявлений граждан о предоставлении им государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы и в целях принятия решения о признании их безработными. Если в апреле - июне фиксировалось от 500 до 800 заявлений в день, то в августе - сентябре - не более 180", - приводит пресс-служба ее слова.

Региональный министр отметила, что одним из факторов роста официально регистрируемых безработных могло стать повышение размера выплат. По ее словам, на биржу труда впервые зарегистрировались жители региона (58%), которые длительно не работали или не имели официального трудоустройства. Активно вставали на учет выпускники различных учебных заведений.

Тем, кто до 1 августа обратился в областной центр занятости, предоставлялась возможность получить единовременную финансовую помощь в размере 50 тыс. рублей для организации своего дела. Такой мерой поддержки воспользовались 569 жителей региона. Была организована социальная поддержка в виде выплаты безработным, лишившимся работы после 1 марта, по 10 тыс. рублей. Ее получили 9 158 жителей, в том числе продуктовую карту - 5 615 человек.

Решение проблемы

Для снятия напряженности на рынке труда в области проведено 63 (в том числе 28 в августе) ярмарки вакансий, при участии гостинично-ресторанного бизнеса, торговли, обрабатывающих производств, строительной отрасли, государственных и муниципальных учреждений. Предложения представили 72 работодателя, а посетили ярмарки почти 1 900 соискателей. Помимо этого, временные и общественные работы организуют для 800 жителей региона.

Почти 3 тыс. предпринимателей получили выплаты от 15 до 100 тыс. рублей при условии трудоустройства не менее 15 человек. Субсидия "на рестарт" ресторанно-гостиничного бизнеса одобрена для 226 организаций, заявление на эту субсидию можно подать до 1 октября.