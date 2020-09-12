Генассамблея ООН призвала отказаться от односторонних санкций против развивающихся стран

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Генассамблея ООН призвала страны воздержаться от введения не соответствующих международному праву односторонних санкций против развивающихся государств. Такой призыв содержится в принятой в пятницу поправке к резолюции "Всеобъемлющие и скоординированные меры реагирования на пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19)".

Генассамблея ООН "рекомендует государствам воздерживаться от введения в действие и применения любых односторонних экономических, финансовых и торговых мер, которые не соответствуют нормам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций и препятствуют полному достижению цели экономического и социального развития, особенно в развивающихся странах".

РФ поддержала призыв Генассамблеи ООН. "Россия полностью поддерживает решительный и недвусмысленный призыв данной резолюции воздерживаться от односторонних принудительных мер против развивающихся стран, особенно на фоне общего для всех вызова COVID-19. Как справедливо отметил Генсекретарь ООН, который тоже призывает к отмене санкций, сейчас время для солидарности, а не изоляции", - отметил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, слова которого приводятся на сайте постпредства России при ООН.

По его словам, сохранение этих незаконных односторонних мер приносит страдания и мешает глобальному ответу на пандемию. "Мы призываем страны, которые призывают к односторонним мерам, перестать оставаться глухими к голосам страдающих стран", - заключил Чумаков.

Открытие сессии ГА ООН и общеполитические дебаты высокого уровня традиционно проходят в сентябре. Это центральное событие международной политики, в ходе которого представители всех 193 стран ООН выступают с трибуны Генассамблеи, а также проводят многочисленные двусторонние и многосторонние встречи. В этом году общеполитические дебаты высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдут в последнюю неделю сентября, но из-за пандемии коронавируса они будут организованы в онлайн-формате.