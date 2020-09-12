Более 40 газовых автозаправок намерены построить в Якутии к 2030 году

ТАСС, 12 сентября. Власти Якутии намерены к 2030 году создать на территории региона 44 газовые станции для автомобилей. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики.

"По данным министерства промышленности и геологии республики, будут построены 21 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), 15 криогенных автомобильных газозаправочных станций (КриоАЗС) и восемь передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ). И это без учета автогазозаправочных станций (АГЗС) для отпуска сжиженного углеводородного газа (СУГ). Шесть АГНКС планирует открыть "Газпром газомоторное топливо", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

По информации республиканских властей, в настоящее время Минпромгеологии Якутии совместно с муниципальными образованиями ведет подготовку участков для станций, отвечающих необходимым требованиям.

На сегодняшний день в республике действуют семь автомобильных газонаполнительных компрессорных, 23 автомобильных газозаправочных и 23 передвижных автомобильных газозаправочных станций.