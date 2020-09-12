S&P изменило прогноз суверенного кредитного рейтинга Белоруссии на негативный

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) изменило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Белоруссии на негативный со стабильного. Об этом говорится в сообщении, размещенном 11 сентября на сайте агентства.

Оно одновременно подтвердило краткосрочный и долгосрочный кредитный рейтинг Белоруссии "В/В".

Негативный прогноз "отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы" республики, поясняет рейтинговое агентство. Оно отмечает также "ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа", после президентских выборов. С точки зрения S&P, "при пессимистическом сценарии развития событий это может привести к истощению валютных резервов центробанка Белоруссии и создать риски для способности правительства исполнять свои обязательства".

По оценке агентства, с первых чисел августа валовые резервы республики сократились на $1,4 млрд, до показателя, эквивалентного обеспечению импорта валютными резервами в течение 2,6 месяца. S&P указывает также на "рост неопределенности" в Белоруссии, который может отразиться на экономическом росте республики и ее доступе к заемным средствам на внешнем рынке "в течение следующих 12-18 месяцев". Агентство признает, что могло понизить рейтинги Белоруссии, если бы она не получила кредитные линии от России и Китая.