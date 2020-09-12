На площадке хабаровской ТОР запустили производственно-логистический комплекс

ХАБАРОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития "Хабаровск" запустили производственно-логистический комплекс на площадке индустриального парка "Авангард", передает корреспондент ТАСС.

"Пять лет ТОР в этом году. Это юбилей, и мы сегодня констатируем успешную совместную работу. Рад, что те идеи, которые мы вместе планировали с инвесторами, субъектами и правительством РФ, реализуются", - сказал генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Дмитрий Тетенькин на торжественной церемонии запуска предприятий. Он уточнил, что реализация этого проекта создала около 360 новых рабочих мест. Вложено было более 1 млрд рублей.

Резиденты "Логистерра", СВ и хладокомбинат "Хабаровский" реализовали проект комплекса, оказывающего услуги по предоставлению складских помещений и холодильников общей площадью более 30 тыс. квадратных метров.

Автоматизированный складской комплекс общей площадью 8,1 тыс. квадратных метров инвестора ООО "СВ" стал одним из первых примеров реализации на Дальнем Востоке концепции Build-to-Suit. Комплекс создан с учетом индивидуальных требований, корпоративных стандартов и специфики бизнеса заказчика - крупнейшего регионального оператора на рынке упаковки и расходных материалов компании "Мир упаковки".

Одной из особенностей склада является использование системы радиошаттлов. В отличие от обычных складов, половина площади которых отдана под проезды для управляемых людьми погрузчиков, радиошаттлы позволяют обойтись только одним проездом по периметру одного огромного стеллажа, грузы к автопогрузчику подаются специальной беспилотной платформой, перемещающейся внутри стеллажа. Это более эффективное решение с точки зрения использования пространства и в плане скорости обработки грузов.

Компания "Логистерра" в составе производственно-логистического комплекса реализовала проект по созданию склада для хранения продуктов питания площадью 9,4 тыс. квадратных метров. Проект по созданию мультитемпературного складского комплекса площадью 11 тыс. квадратных метров реализовала компания "Хладокомбинат Хабаровский". Температурный режим, в нем варьируется от плюс 5 до минус 25 градусов.

В настоящее время в ТОР "Хабаровск" действует 37 резидентов, которые планируют реализовать инвестиционные проекты на сумму более 20,5 млрд рублей и создать более 2,3 тыс. рабочих мест. Инвесторы территории опережающего развития реализовали 19 проектов и вложили в экономику региона 12,2 млрд рублей, создали свыше 10 тыс. рабочих мест.