Эксперты считают, что наличие профильного образования часто не влияет на уровень зарплаты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Наличие профильного образования не является основополагающим фактором при найме на работу, а его влияние на уровень заработной платы значительно снизилось в последние годы.

Стоит ли идти в программисты, если мне 30 лет и я гуманитарий?

Говорят, в IT много платят. Стоит ли идти в программисты, если мне 30 лет и я гуманитарий?

Владение необходимыми навыками и релевантный опыт сегодня стали ключевыми факторами при формирования высокой зарплаты, такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты в сфере поиска работы.

"В течение лета 2020 года среди требований к образованию работодатели указывали обязательное наличие высшего образования в среднем в 27% вакансий, наличие среднего специального или профессионального образования - в 12%, а в 61% отсутствуют какие-либо требования к образованию", - говорится в данных исследования сервиса по поиску работы HeadHunter.

Влияние профильного образования на будущую работу

Как сообщили ТАСС специалисты сервиса, влияние профильного образования на уровень зарплат не является определяющим в течение последних лет. "Главными факторами, влияющими на уровень предлагаемых зарплат, на сегодняшний день являются: уровень конкуренции в той или иной профобласти, опыт, необходимые навыки, качество и количество реализованных проектов и достижений у соискателя", - отметили в HeadHunter.

Такое же мнение выразили эксперты "Работа.ру", отметив, что многие профессии, в том числе высокооплачиваемые, не требуют специального образования. "Согласно нашему недавнему исследованию, сегодня только треть россиян (36%) работают по тому профилю, которому они обучались в университете", - сообщили в сервисе.

Хотя само наличие высшего образования часто встречается как требование в вакансиях на сайтах по поиску работы, нужно отделять жесткое требование по наличию профильного высшего образования от требования наличия диплома о высшем образовании как такового, пояснил ТАСС операционный директор кадрового холдинга ANCOR Алексей Миронов.

"Без сомнений, есть целый ряд профессий, где наличие именно профильного высшего образования является критичным (врачи, инженеры, юристы, преподаватели и т. п.), однако все чаще на рынке труда в других направлениях потребность в профильном образовании снижается или в принципе отсутствует", - добавил эксперт.

Профессии, не требующие профильного образования

Миронов отметил, что в наиболее на сегодня востребованных направлениях на рынке труда - продажах и информационных технологиях - наличие высшего профильного образования не является обязательным требованием, это же характерно для сфер маркетинга, финансов, управления персоналом.

Так, в "Работа.ру" отмечают, что для digital-среды диплом не дает каких-либо преимуществ и не влияет на уровень заработной платы - больше от кандидата ждут навыков. Это также касается сферы услуг - самыми востребованными в этой области, по данным Superjob, являются курьеры, таксисты, разнорабочие, продавцы.

Среди профобластей, в которых чаще всего работают люди не по специальности, первое место, по данным HeadHunter, занимают транспорт и логистика, второе и третье - высший менеджмент и административный персонал. Кроме того, в топ-10 входят туризм, продажи, банки и инвестиции, управление персоналом и рабочий персонал, информационные технологии, а также маркетинг и реклама.