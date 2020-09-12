Производитель теплиц из Дагестана планирует начать поставки в арабские страны в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Производитель металлоконструкций и оборудования для теплиц - научно-производственный комплекс "Нива гринхаузис" в Дагестане в 2021 году намерен начать поставки продукции в страны арабского мира - Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также выйти на новые рынки в странах СНГ. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Умар Мусаев.

В 2020 году ООО "Нива гринхаузис" стало победителем премии "Экспортер года" в Северо-Кавказском федеральном округе в категории "Малое и среднее предпринимательство". Эта же компания была признана лучшей и в номинации "Прорыв года".

"С 2018 года мы начали поставки в Узбекистан, в 2019 году начали выходить на другие рынки - Республика Азербайджан, Туркменистан. Начиная со следующего года будем строить теплицы в арабских странах - у нас есть контракт с Катаром, но из-за пандемии пришлось отодвинуть сроки его реализации, также ждем подписания с ОАЭ", - сказал Мусаев.

Кроме того, по его словам, компания планирует наращивать экспорт в страны ближнего зарубежья - в Казахстан, Армению, Грузию. "Если эти проекты реализуются, объем экспорта увеличится почти в два раза", - добавил собеседник агентства.

По словам Мусаева, также в ближайшее время планируется расширение производства и перенос мощностей компании из Кизилюрта в ТОР "Каспийск". "Льготный налоговый режим позволит повысить конкурентоспособность нашей продукции по сравнению с зарубежными, в частности, китайскими и корейскими, аналогами. С учетом нашего потенциала и выхода на новые рынки планируем расширять производство - сейчас его емкость составляет 20 га в год, сейчас мы сможем производить 50-60 га теплиц в год", - пояснил руководитель компании.

Он также уточнил, что компания с 2017 года производит в Дагестане металлоконструкции и оборудование для теплиц по европейским технологиям, адаптированным к российским климатическим условиям. Поставки осуществляются в разные регионы России, в том числе в Санкт-Петербург, Московскую область, Новосибирск. В сотрудничестве с российскими компаниями - резидентами "Сколково" ООО "Нива гринхаузис" занимается разработкой систем интеллектуального управления теплицами.