Около 44% россиян в пандемию впервые попробовали доставку продуктов из магазинов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Около 44% россиян из-за пандемии коронавирусной инфекции впервые воспользовались услугой доставки продуктов из магазинов на дом. Большинство опрошенных готовы и дальше пользоваться подобными услугами онлайн, показал опрос Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Режим самоизоляции подтолкнул россиян к тому, чтобы попробовать ранее привычные услуги в цифровом режиме. Так, половина опрошенных заменили походы в рестораны на доставку готовой еды (50%), впервые заказали домой продукты из супермаркета (44%) и посмотрели фильм в онлайн-кинотеатре (46%)", - отметили в пресс-службе банка.

Также 37% респондентов в этом году впервые попробовали работать удаленно, еще 26% учились на курсах и занимались спортом на "дистанционке". Кроме того, более половины россиян во время карантина открыли для себя новые сервисы онлайн-банка.

После пандемии продолжить пользоваться цифровыми сервисами готовы 55% россиян, еще четверть опрошенных высказали готовность пользоваться цифровыми услугами только в том случае, если они не превысят стоимость офлайн-услуг.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. жителей крупных городов России.