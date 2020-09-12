СМИ: во Франции резко возросли продажи компьютеров на фоне пандемии

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Продажи компьютеров выросли во Франции более чем на четверть во втором квартале в связи с переходом на удаленную работу из-за мер, введенных против распространения коронавируса. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на аналитическое агентство Canalys.

По его сведениям, рост составил 26% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. "В сентябре мы продолжаем ориентироваться на рост в 20%", - отметил представитель магазина компьютерной техники LDLC. По его словам, до введения режима изоляции и перехода на дистанционную работу французские семьи предпочитали "иметь один мощный компьютер на всех", однако в марте работающие французы поняли, что этого недостаточно.

"Спрос увеличился и со стороны компаний, которые стали массово приобретать веб-камеры и гарнитуры для проведения онлайн-конференций", - отмечают продавцы. Они указывают, что все складские запасы опустели за месяц. При этом представители бизнеса считают, что рост продаж продолжится по мере развертывания сетей 5G, с помощью которых можно будет еще эффективнее организовать работу "на удаленке".

Некоторые финансовые эксперты прогнозируют падение спроса в связи с общим экономическим спадом в стране. Но продавцы с ними не согласны. "Продажи вырастут снова к Рождеству", - отмечают они, указывая на сэкономленные во время изоляции французами деньги и их желание порадовать близких хорошими подарками, в том числе компьютерной техникой.

Режим самоизоляции действовал во Франции с 17 марта по 11 мая 2020 года, во время которого было максимально ограничено перемещение жителей страны. Многие предприятия в связи с этим перешли на режим дистанционной работы.