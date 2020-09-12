"Алроса" передала Якутии сертификаты на алмазы, названные в честь Героев Советского Союза

ЯКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "Алроса" передала главе Якутии Айсену Николаеву сертификаты на 25 крупных алмазов, добытых на территории региона и названных в честь Героев Советского Союза к 75-летию Победы. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Якутии.

По инициативе главы республики и руководства компании "Алроса" в регионе реализуется совместный проект "100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии". Так, в 2020 году крупным алмазам, добытым компанией "Алроса" на территории Якутии, присваиваются имена Героев Советского Союза, которые отправились на фронт Великой Отечественной войны из Якутии.

"Главе Якутии Айсену Николаеву генеральный директор "Алроса" Сергей Иванов в рамках проекта "100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии" передал сертификаты на 25 алмазов, названных именами якутян - Героев Советского Союза", - сообщили в пресс-службе.

Реплики алмазов передадут в музеи районов республики, откуда родом герои и откуда они уходили на фронт.

Как отмечается в сообщении, закончен первый этап проекта. Следующий - присвоение алмазам имен якутян - Героев Социалистического Труда, а также других заслуженных людей, внесших вклад в развитие республики.

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск, многие особенно отличились как меткие стрелки.