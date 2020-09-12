Эксперт считает, что закон о самозанятости сократит число безработных в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Переход на специальный налоговый режим для самозанятых поможет сократить количество безработных в Кабардино-Балкарии (КБР), следующей мерой господдержки должно стать создание высокотехнологичных рабочих мест. Такое мнение выразил ТАСС председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" в Кабардино-Балкарии Альберт Кильчуков.

В КБР, по данным местных властей, на 10 сентября 2020 года безработными признали 63 тыс. человек, тогда как в предыдущие годы официальная статистика по безработным не превышала 7-7,5 тыс. Рост количества безработных связан с развитием пандемии коронавируса.

"Беспрецедентные меры поддержки со стороны государства для оказавшихся без работы в период пандемии способствовало регистрации в качестве безработных большого количества работников из "серой зоны". Поэтому в борьбе с безработицей важно именно развитие малого и среднего предпринимательства, особенно актуально для республики развитие института самозанятых. В настоящее время задача республики максимально, за счет того, что в регионе принят закон о специальном налоговом режиме для самозанятых, выводить их из тени", - сказал Кильчуков.

Причем значительное количество таких людей работают за пределами республики. Оказавшись без работы в период пандемии такие люди приехали домой в Кабардино-Балкарию и встали на учет в службу занятости как безработные для получения помощи от государства, добавил он.

"Естественно в период неопределенности - все ждут вторую волну коронавируса - люди не спешат сниматься с учета как безработные. Для снижения уровня безработицы необходимо в первую очередь снизить влияние пандемии на экономику. Работодатели должны почувствовать стабильность, тогда начнется возвратное оформление работников на предприятиях", - считает он.

В борьбе с безработицей в республике важно использовать все имеющиеся возможности, но в настоящее время надо понимать, что создать десятки тысяч рабочих мест в республике не удастся, отметил Кильчуков.

"Современные инвестиционные проекты ориентированы на создание рабочих мест с высокой фондовооруженностью. Иначе говоря на создание 1 рабочего места необходимо значительное количество финансов. Ситуацию спасет малый бизнес, особенно в республике актуальны вопросы легализации сферы туризма и услуг, там у нас огромный потенциал, просто нужно людям аккуратно, спокойно, вовремя разъяснять и помогать, чтобы они легализовали свой бизнес", - отметил он.

О новом законе

В КБР 1 июля 2020 года введен новый специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", то есть налог на самозанятых, предназначенный для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ставки налога установлены федеральным законодательством: 4% при операциях с физическими лицами и 6% при операции с юридическими лицами. Специальным налоговым режимом могут воспользоваться граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников.

По данным Минэкономразвития региона, на текущий момент налог на профессиональный доход применяют 982 налогоплательщика. "Закон вступил в силу более двух месяцев назад, но пока зарегистрированных мало. По нашему мнению, у нас минимум 6-8 тыс. самозанятых точно есть и это только при первом приближении. На региональном уровне нужно популяризировать программу самозанятости и создавать рабочие места, другого способа сократить количество безработных - нет", - добавил он.

В ближайшее время "Опора Кабардино-Балкарии" совместно с КБГУ при поддержке Центра предпринимательства КБР намерена организовать серию семинаров по самозанятым с посещением всех районов республики. Необходимо, чтобы люди туда шли осознанно, понимая, какая у них будет выгода, отметил собеседник агентства. "А пока у десятков тысяч наших граждан появилась возможность получать хоть и не большую, но помощь со стороны государства, а процесс постановки на учет был упрощен осознанно, думаю, что мы справимся с этой ситуацией", - добавил Кильчуков.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил о необходимости адресно поддержать тех, кто потерял работу и не смог трудоустроиться в период кризиса. Он обратил внимание на то, что несмотря на возобновление работы компаний, предприятий, другие положительные тенденции в экономике, безработица в стране находится на высоком уровне и в настоящее время превышает 6% экономически активного населения. Президент отметил, что были приняты беспрецедентные меры для поддержки оставшихся без работы, в частности, повышен максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ, также пособия дополнили выплатами на детей.