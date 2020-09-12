Мишустин расширил список не подлежащих налогообложению премий в области науки и культуры

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее список не облагаемых налогом премий в области науки и культуры. Как сообщила в субботу пресс-служба российского кабмина, всего в перечень добавлены 13 российских наград.

"Перечень дополнен четырьмя премиями, которые присуждаются раз в три года Российской академией наук (РАН) и носят имена выдающихся ученых - А. А. Баева, А. А. Бочвара, В. А. Коптюга и Д. С. Лихачева. В список также включена ежегодная премия РАН за лучшие работы по популяризации науки", - отмечается в сообщении.

Раздел, посвященный культуре и искусству, расширен за счет двух президентских премий для молодых деятелей культуры и писателей - премии Международного конкурса оперных певцов имени Елены Образцовой и премии Кандинского. Помимо этого, в перечень вошли литературные премии "Ясная Поляна", "НОС", "Лицей", а также премия Александра Солженицына.

Одновременно постановление исключает из перечня 11 премий, прекративших свое существование.

Принятое решение позволит дополнительно поощрить талантливых литераторов, музыкантов, художников, поддержать учёных, демонстрирующих высокие результаты в научной работе.