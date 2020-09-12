Кириенко рассказал, что на поддержку креативных индустрий выделили около 8 млрд рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Фонд президентских грантов выделил за последние годы на поддержку проектов в сфере креативных индустрий около 8 млрд рублей. Это констатировал в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"На то, что попадает в креативные индустрии, только за последние несколько лет и только Фондом президентских грантов направлено порядка 8 млрд рублей для поддержки около 3 тыс. проектов", - сказал Кириенко на Форуме креативного бизнеса, который проходит рамках Российской креативной недели.

Вместе с тем он отметил, что наряду с финансовой поддержкой государство должно создавать условия для развития этих индустрий, в частности, необходимы изменения законодательства. "Первые шаги уже сделаны - недавно принят целый ряд налоговых льгот для IT-сферы", - уточнил Кириенко.

Получение образования

Кириенко также считает, что образование, основанное на использовании тестов в качестве системы оценок, не очень подходит для развития креативных индустрий.

"Скорее всего, нам [для развития креативных индустрий] потребуются серьезные выводы делать не только с точки зрения законодательства и инфраструктуры, но и точки зрения, например, системы образования. Могу ошибаться, но мне кажется, система образования, в основном построенная на тестах как оценках, может хорошо подходить для одного типа задач, и не очень [может] подходить для развития креативных индустрий. И это может быть вызов", - сказал Кириенко.

По его словам, необходимо найти механизмы отбора талантливых людей на ранних стадиях. "Поэтому, если мы говорим о системе образования, то это разговор не только о вузовском образовании, но и о школьном и, может быть, дошкольном образовании", - добавил он.

К креативным индустриям относят, в частности, кино, теле- и радиовещание, информационные технологии и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Основной площадкой стал Парк Горького, где за три дня состоятся более 500 мероприятий - бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы.