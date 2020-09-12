Правительство планирует создать инструментарий поддержки экспорта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство России в рамках обновления нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" планирует создать инструментарий поддержки экспорта, который будет реализован через информационную систему "Одно окно", созданную на базе цифровой платформы Российского экспортного центра (РЭЦ). Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Ядром концепции обновленного нацпроекта ["Международная кооперация и экспорт"] станет создание инструментария, полезного для экспортеров на всех этапах жизненного цикла проектов. Основные мероприятия будут реализовываться через информационную систему "Одно окно", созданную на базе цифровой платформы РЭЦ. "Одно окно" упростит взаимодействие экспортеров с институтами развития, министерствами и контролирующими органами, снизит их операционные и административные издержки компаний. В дальнейшем информационная система станет полноценным маркетплейсом, где экспортно ориентированные компании смогут заказать необходимые услуги - от логистики до консалтинга", - говорится в сообщении.

В рамках актуализации нацпроекта формируется новая система ключевых показателей эффективности. Выделение ресурсов на реализацию мероприятий будет взаимоувязано с их влиянием на рост объемов российского несырьевого неэнергетического экспорта, отмечают в секретариате первого вице-премьера.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.