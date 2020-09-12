Чупшева: доля креативных индустрий в экономике Москвы составила 19%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Доля креативных индустрий в экономике ряда крупных городов России приблизилась к показателям в развитых странах Европы, в частности, в Москве она составляет 19%. Об этом сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Российской креативной неделе в субботу.

"Мы привыкли оперировать международной статистикой. В Великобритании доля креативных индустрий достигает 14%, в Германии - 10%. Мы попробовали сейчас, опираясь только на официальные статистические данные, посмотреть долю креативных индустрий в городах, региональных столицах России, по видам деятельности, которые относятся к креативным индустриям. В Москве доля креативных индустрий в экономике города составила 19%, в Санкт-Петербурге, Иваново - 12%, в Тюмени - 9%". Эти цифры вполне конкурентоспособны с городами мира, и это говорит о том, что, действительно, креативная индустрия - одно из перспективных быстрорастущих направлений", - сказала он на пленарном заседании "Формирование самоидентичности российских креативных индустрий, реализация экономического потенциала креативного сообщества России".

По словам Чупшевой, сегодня в России на федеральном уровне создаются системные условия поддержки, в числе которых образование, инфраструктура, институты для развития творческих команд и финансовые механизмы для развития предпринимательства. Глава АСИ убеждена, что у городов России "есть возможности и для дальнейшего роста" креативных индустрий.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой стал Парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы. К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.