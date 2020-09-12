В Ульяновской области создали фонд целевого капитала для поддержки сферы культуры

УЛЬЯНОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Специализированный фонд целевого капитала "Культурный капитал 73" создали в Ульяновской области для финансовой поддержки деятелей культуры и искусства, государственных и муниципальных учреждений культуры, представителей креативных индустрий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"Мы презентовали первый в регионе специализированный фонд целевого капитала "Культурный капитал 73" и благодарим фонд Владимира Потанина за помощь в реализации этого проекта", - привели слова губернатора Сергея Морозова в пресс-службе.

Губернатор уточнил, что фонд уже зарегистрирован. "Я сделал первое пожертвование в этот фонд, а также буду делать все, чтобы как можно больше доноров появлялось у нашего культурного эндаумента", - отметил Морозов.

По словам главы региона, в создании фонда помогли ресурсные центры по целевым капиталам, образовательные программы и системная работа, направленная на создание устойчивости некоммерческих организаций, вузов, музеев.

Как сообщается на сайте Фонда, его создали для "стабильного внебюджетного финансирования инициатив деятелей культуры и искусства, смелых начинаний и творческих экспериментов креативных предпринимателей, роста и развития начинающий гениев".

Учредителем фонда целевого капитала является Фонд "Ульяновск - культурная столица", который с 2012 года работает в регионе как негосударственный институт развития отрасли культуры. Одна из главных задач Фонда "Культурный капитал 73" - объединение людей, желающих активно участвовать в развитии культуры региона.