Исследование: водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/ Автомобилисты России покупали Бензин Аи-92 на 60% чаще чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Об этом свидетельствуют данные исследования банка "Русский стандарт".

Аналитики изучили наполнение кассовых чеков покупок по картам в мобильном банке за минувшее лето и сравнили результаты с тем же периодом прошлого года. Так, в топ-5 категорий в зависимости от количества оплаченных товаров и услуг входят: "Продукты питания", "Средства гигиены", "Товары для детей", "Хозяйственные товары" и категория "Услуги", среди которой лидером традиционно считаются АЗС.

Отмечается, что рост спроса на бензин спровоцировал бум внутреннего туризма. Банк выяснил, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии, поэтому марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.

"Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат - выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Причем, летом 2019 года Аи-95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020 они поменялись местами", - подсчитали в "Русском стандарте".

В исследовании уточняется, что лидерами в категории "Продукты питания" традиционно остаются хлеб, молоко и вода (рост покупок составил 29%, 48% и 12%, соответственно). В категории "Средства гигиены" лидерами стали крема, зубная паста и мыло (росли на 52%, 41% и 39%). Лидерами в детских товарах остались тетради (+20%), детское питание ( +15%), а в категории товаров для хозяйства в чеках чаще оказывались салфетки (+48%) и туалетная бумага (+24%). Отдельно уточняется, что медицинские маски летом 2020 встречались в чеках более чем в 12 раз чаще, в сравнении с летом 2019 года.