Глава АСИ предложила создавать в России центры для обучения креативному бизнесу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева считает, что в регионах России необходимо создавать центры компетенций для обучения предпринимателей навыкам продвижения проектов в области креативных индустрий.

"Очень у многих творческих людей нет навыков и компетенций, чтобы продвигать свои услуги, проекты, выходить на проектную окупаемость. Поэтому я считаю, что задача на региональном и на федеральном уровнях - создавать центры компетенций, где такие знания и навыки можно получить. Это всевозможные акселерационные программы, форматы наставничества, которые помогут структурировать и упаковать творческий проект даже с потенциалом выхода на глобальные рынки", - сказала она в субботу журналистам в кулуарах Российской креативной недели, отвечая на вопрос ТАСС.

Она отметила, что АСИ уже несколько лет создает инфраструктуру для развития креативных индустрий в России. В частности, открывает коворкинги, "Точки кипения", то есть такие бесплатные пространства, где можно представить проект, сформировать под него команду, коммуницировать с региональными органами власти по мерам поддержки бизнеса, доступности к имущественному комплексу недвижимости.

Другими важными задачами для развития креативного бизнеса в РФ Чупшева назвала "создание возможностей для снятия административных барьеров, появление новых форм поддержки".

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой стал Парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы. К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.