Маткапитал в беззаявительном порядке получили более 335 тыс. семей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 335 тыс. семей получили материнский капитал в беззаявительном порядке с 15 апреля текущего года. Об этом в субботу сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 335 тысяч семей <...> С начала года сертификат в связи с рождением первого ребенка получили 226 тысяч семей, 568 тысяч семей получили материнский капитал за второго или последующих детей, из них почти 223 тысячи семей - в повышенном размере 616 617 рублей", - сказала она на Всероссийском форуме молодых семей.

Как отметили в Минтруде, всего с начала действия программы более 10 млн семей получили государственный сертификат на материнский капитал и более 8 млн семей (78%) уже обратились за распоряжением данными средствами.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616 617 рублей. С 15 апреля сертификаты на маткапитал оформляются без заявления.

Нацпроект "Демография", стартовавший в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину; увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни; увеличение доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55% к 2024 году. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Антон Котяков.