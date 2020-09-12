Около 15 тыс. заявок поступило при подготовке к форуму "Сильные идеи для нового времени"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Около 15 тыс. идей представлено россиянами в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени", который проведут в ноябре Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Прием заявок завершен, они проходят обработку, сообщила в субботу ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева.

"Прием завершен, мы подсчитали, что поступило около 15 тыс. идей", - сказала она в кулуарах Российской креативной недели. Идеи поступили по всем семи тематическим направлениям: современная экономика, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Чупшева рассказала, что после обработки все зарегистрированные идеи сначала будут переданы руководству тех регионов России, где проживают авторы инициатив. "Мы сейчас попросили губернаторов встретиться с командами и на своем уровне посмотреть, кого они могут поддержать и какие идеи взять на реализацию", - уточнила глава агентства.

Далее первые 500 идей будут собраны в некую "книгу идей" - какие проекты в России предлагается реализовать в течение третьего десятилетия XXI века. Этот список планируется распространить в том числе иностранным партнерам через российские институты развития, деловые объединения, чтобы "вокруг этого создать дискуссию и сформировать общие проекты".

После этого 200 проектов получат возможность акселерации и поддержку на уровне АСИ. Авторы топ-100 идей и проектов представят их федеральным и международным экспертам на форуме "Сильные идеи для нового времени" в ноябре в Сочи, добавила Чупшева.

Организаторы форума - АСИ и Фонд Росконгресс. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.