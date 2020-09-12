Правительство 10 сентября одобрило 13 проектов федеральных законов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство России на заседании 10 сентября одобрило 13 проектов федеральных законов и приняло шесть проектов распоряжений. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте кабмина.

Так, правительство одобрило внесения изменений в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в части исключения необходимости нотариального удостоверения доверенности при регистрации или создании юридического лица. Принято решение одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей, являющихся некоммерческими организациями". Внесены изменения в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания и обеспечения функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности.

Правительство одобрило проект правок к проекту федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также изменения в закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Кабмином также утверждены изменения в ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", одобрен проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности в сфере ветеринарии", проект изменений в отдельные законодательные акты в области пожарной безопасности", проект изменений в Гражданский и Земельный кодекс РФ.

Проекты распоряжений

На сайте отмечается, что решениями правительства стало принятие шести проектов распоряжений, среди них проект по внесению изменений в распределение объемов субсидий на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Принят проект распоряжения о выделении в 2020 году Минтруду России из резервного фонда правительства РФ дополнительных бюджетных ассигнований, которые позволят обеспечить осуществление выплат стимулирующего характера работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией. Также из резервного фонда будут выделены средства бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура, которые позволят обеспечить 100-процентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Помимо этого, деньги из фонда будут направлены Росавтодору для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Проект предполагает ускорение реализации мероприятий по строительству автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети в городских агломерациях в 2020 году.

Наконец, решением правительства координационный совет по развитию туризма в РФ будет преобразован в правительственную комиссию по развитию туризма в РФ.