Антикризисные меры господдержки в Москве охватили треть компаний креативных индустрий

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Антикризисные меры государственной поддержки, которые ввели в Москве в период пандемии коронавируса, охватили около трети компаний креативных индустрий. Об этом сообщил в субботу заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кирилл Ильичев на Российской креативной неделе.

"Мы провели исследование: сколько компаний креативных индустрий охватили меры поддержки, которые выпустили за время пандемии, - не более 30%", - сказал он на панельной дискуссии "Нормативно-правовое регулирование: каким должен быть закон о креативных индустриях".

Ильичев связал такую невысокую долю с тем, что большинство предпринимателей работали по основным ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), которые не попадали под меры господдержки.

В Москве действует свыше 100 тыс. креативных фирм, в которых трудятся более 400 тыс. человек, сообщалось в конце августа на портале мэра и правительства столицы.

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки на общую сумму 85 млрд рублей. К началу сентября эти меры охватили более 41 тыс. организаций. На сегодня поддержкой в той или иной степени пользуются практически все отрасли московской экономики. Особым направлением помощи является поддержка столичных субъектов малого и среднего бизнеса.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой стал Парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы. К креативным индустриям относят производство ювелирных изделий, полиграфию, издательскую деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработку программного обеспечения, а также производство музыкальных инструментов, архитектуру, проектирование и дизайн.