Центробанк раскрыл схему мошенничества с использованием голосового меню одного из банков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Центральный Банк России выявил новую схему, которая помогала мошенникам красть деньги с банковских карт с помощью голосового меню одного из банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, направленное банкам.

ЦБ установил, что злоумышленники звонили в систему интерактивного голосового меню банка, подменяя телефонные номера клиентов, после чего запрашивали данные по остаткам на счетах, вводя полученные ранее последние четыре цифры номеров банковских карт. После этого, мошенники звонили своим жертвам представившись сотрудниками банка, и использовали полученную информацию об остатках на счетах для успешного применения методов "социальной инженерии".

"Банки при обслуживании клиентов в системе телефонного банкинга в автоматическом режиме должны использовать дополнительный параметр аутентификации, например секретный код, который устанавливается клиентом при заключении договора. Кроме того, последние четыре цифры номера карты не могут являться дополнительным параметром аутентификации. Соблюдение таких рекомендаций позволит банкам предотвратить подобные инциденты," - прокомментировал представитель ЦБ изданию.

В ЦБ предположили, что злоумышленники могли получить телефонные номера и последние четыре цифры банковских карт из клиентской базы маркетплейса Joom, оказавшейся в открытом доступе, однако полной уверенности в этом нет, добавили в регуляторе.