Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" объявил о бессрочной забастовке в знак протеста против решения минского суда о признании незаконной начатой 17 августа стачки. Об этом стачком сообщил в субботу в своем Telegram -канале.

"В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО "Беларуськалий" с 17 августа 2020 года, незаконной, мы, члены стачечного комитета, приносим свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки, - сказано в сообщении. - Стачком объявляет бессрочную стачку - отказ от работы по политическим мотивам". В нем отмечается, что при этом стачечный комитет, продолжая протест, основывается на международном пакте ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", который был ратифицирован Белоруссией.

Минский областной суд 11 сентября признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа на "Беларуськалии", когда рабочие требовали признать прошедшие 9 августа "выборы президента недействительными". Руководство компании обратилось в суд с иском к представителям стачкома предприятия. Оно потребовало признать незаконной забастовку, объявленную 17 августа, которая привела к частичной остановке предприятия. Вскоре работы были возобновлены.

В четверг корреспонденту ТАСС сообщили в компании, что "Беларуськалий" работает в штатном режиме с загрузкой всех мощностей.