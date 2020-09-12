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Правительство поручило Ростуризму улучшить механизм стимулирования внутренних поездок

Срок исполнения поручения - 20 сентября 2020 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство России поручило Ростуризму и Минфину до 20 сентября 2020 года внести предложения по совершенствованию механизма стимулирования доступных внутренних туристических поездок в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу.

В сообщении говорится также о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на указанные цели в 2021 году.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой в ближайшее время подготовить документы для продления возможности туристических поездок для россиян по стране с выплатой компенсаций.

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