Правительство поручило Ростуризму улучшить механизм стимулирования внутренних поездок

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство России поручило Ростуризму и Минфину до 20 сентября 2020 года внести предложения по совершенствованию механизма стимулирования доступных внутренних туристических поездок в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу.

В сообщении говорится также о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на указанные цели в 2021 году.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил своему заместителю Дмитрию Чернышенко и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой в ближайшее время подготовить документы для продления возможности туристических поездок для россиян по стране с выплатой компенсаций.