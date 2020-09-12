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Чернышенко открыл финальную сессию конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров

Победители конкурса, в частности, получат возможность предложить свой готовый продукт институтам развития и представителям региональных властей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыл финальную стратегическую сессию второго модуля Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что сейчас проходит второй - завершающий этап конкурса под эгидой Агентства стратегических инициатив. Конкурс проходит при поддержке министерства природных ресурсов и экологии, министерства экономического развития, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и Ростуризма, в нем приняли участие 36 команд-финалистов из 32 регионов страны.

"С их помощью мы сможем развить потенциал природных территорий и изменить отношение к экотуризму в стране", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Он подчеркнул важность экотуризма как одного из ведущих направлений в национальном проекте по туризму. Вице-премьер уточнил, что в нацпроекте заложены механизмы государственно-частного партнерства, кроме того государство стимулирует внутренний спрос, помогая туриндустрии субсидиями, грантами, специальными налоговыми режимами.

Победители конкурса смогут получить доступ к специальному модулю "Разработка мастер-плана и стратегии развития, GR-питчинг и инвест-питчинг", а также получат возможность предложить свой готовый продукт институтам развития и представителям региональных властей.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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