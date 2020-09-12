Глава IPChain: креативным индустриям нужна господдержка, но не госрегулирование

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лидеры креативных индустрий надеются на государственную поддержку, но без госрегулирования. Об этом рассказал президент Ассоциации IPChain, председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский на сессии по нормативно-правовому регулированию креативных индустрий в ходе фестиваля "Российская креативная неделя".

"Лидеры этих индустрий хотят поддержки государства, но не хотят госрегулирования. Невозможно зарегулировать то, что до конца пока не удается даже сформулировать, определить. Единственное, что можно вписать в такой закон, - это экономические механизмы, своего рода договоренности о способах взаимодействия между государством и креативными индустриями. То есть ввести понятие креативного предпринимательства, дать ему адекватные, подходящие именно для этого вида предпринимательской деятельности налоговые режимы, зафиксировать правила работы фондов, которые нужны, в том числе грантовой или гарантийной поддержки и так далее", - сказал он.

Сессия прошла в рамках Форума креативного бизнеса, организованного на проходящей в Парке Горького в Москве "Российской креативной неделе", и носила название "Нормативно-правовое регулирование: каким должен быть закон о креативных индустриях?".

По мнению Кричевского, такой закон не является обязательным. "Для этого необходимы лишь точечные новеллы и поправки, которые вряд ли образуют самостоятельный закон", - полагает он.

Участники сессии обратили внимание на то, что сложный и зачастую разный процесс создания продукта в каждой из индустрий, которые обычно относят к креативным (в кино, музыке, дизайне, выставочном деле), затрудняет точную классификацию. Нередко по этой причине составные части одного процесса (создание, производство и распространение креативного продукта) требуют разных видов деятельности, и, как следствие, получают разные и несвязанные коды ОКВЭД. Отмечалось, что из-за этого многие бизнесмены, заведомо относящиеся к креативным индустриям, остались без господдержки в период пандемии.

Модератор сессии, исполнительный директор комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов выразил мнение, что для обсуждения законодательного регулирования необходимо для начала определить, что такое креативные индустрии. Кричевский, в свою очередь, предложил другой подход: отойти от общих определений и опираться на экономические показатели каждого конкретного предприятия. "Если объем нематериальных активов бизнеса больше, чем материальных, то его автоматически можно отнести к категории креативного предпринимательства. Именно такие компании, работающие над созданием сходных продуктов, и формируют те самые кредитивные индустрии", - считает он.

Креативным индустриям нужен публичный диалог

С тезисом Кричевского о том, что нет необходимости в отдельном законе, согласилась директор "Мультимедиа Арт Музея" Ольга Свиблова.

"Нигде в мире нет законов о креативных индустриях. Творческие люди всегда неудобны. Поэтому закон о креативных индустриях скорее всего выльется в очередной 44-ФЗ", - сказала она.

Эксперт при этом призвала срочно пересмотреть и федеральный закон №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", высказав мнение, что он существенно тормозит творческие процессы и креативную экономику.

Намаконов, в свою очередь, отметил, что жизненно важные для развития креативного сектора экономики вопросы можно обсуждать исключительно в открытом формате. "Для креативных индустрий, которые держатся на талантах, особенно ценен и важен публичный диалог. Эта область экономики очень чувствительна к спорным или необоснованным шагам в регулировании", - считает он.

Подводя итоги сессии, Кричевский выделил две основные проблемы, решение которых требует законодательного подхода.

"Во-первых, необходимо выделить в отдельную категорию креативное предпринимательство, что позволит сфокусировать поддержку именно на таких компаниях. Во-вторых, создать общественно-государственную инфраструктуру для развития человеческого капитала, его удержания в стране и консолидации усилий профессиональных сообществ, государства в этом направлении на региональном и федеральном уровнях", - заключил эксперт.