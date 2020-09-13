Хафтар заверил посольство США, что работа энергетического сектора в Ливии возобновится

ТАСС, 13 сентября. Посольство США в Ливии получило заверение командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в том, что работа энергетического сектора на территории страны возобновится не позднее 12 сентября. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 12 сентября вечером на сайте американской дипмиссии.

"ЛНА <...> передала властям США личное обязательство командующего Хафтара разрешить полное возобновление работы энергетического сектора не позднее 12 сентября", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, в письме к Хафтару посол США в Ливии Ричард Норланд отметил, что Соединенные Штаты поддерживают "финансовую модель, которая обеспечит надежную гарантию того, что доходы от добычи нефти и газа будут распределяться открыто и сохраняться на благо ливийского народа".

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и пользующиеся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара парламент и временный кабинет на востоке страны. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов.

Добыча нефти на большинстве месторождений в стране фактически прекратилась около шести месяцев назад. Остановка производства сырья и закрытие нефтеналивных портов на востоке страны, по данным Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC), принесли стране убытки в размере более $6,5 млрд.

21 августа ПНС Ливии объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории республики. В заявлении отмечалось, что для реализации перемирия необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимых ливийских городах Сирт и Эль-Джуфра. В Палате представителей (ПП, избранный постоянный парламент Ливии, базирующийся на востоке - в Тобруке) поддержали инициативу, призвав к выводу с территории Ливии всех иностранных формирований, а также к возобновлению нефтедобычи.