Минторг США вместе с Росатомом хочет продлить соглашение о приостановке следствия по урану

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство торговли США утверждает, что вместе с российской госкорпорацией "Росатом" выступило с инициативой о продлении до 2040 года соглашения о приостановке антидемпингового расследования по поставкам урана из РФ, срок действия которого истекает в конце текущего года.

Согласно распространенному в субботу сообщению пресс-службы Минторга, если инициатива получит одобрение при межведомственном согласовании в Соединенных Штатах, это позволит "снизить зависимость США от российского урана" в ближайшие 20 лет. По мнению американского министра торговли Уилбура Росса, продление соглашения о приостановке расследования поспособствует "восстановлению преимущества США в ядерной энергетике и защитит промышленность страны от демпинга российского урана". Минторг отметил, что инициирует сбор межведомственных комментариев до 28 сентября, чтобы доработать поправку к соглашению не позднее 5 октября.

Соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок урана из России было подписано в 1992 году, а ряд поправок к нему - в 1994-м, 1996-м, 1997-м и 2008 году. Существующий режим поставок российской урановой продукции на американский рынок ограничен определенными квотами. Эти меры, регулирующие "коммерческий экспорт российского урана", продаваемого напрямую или через посредников американским компаниям, в последний раз были определены в 2008 году. Квоты в рамках соглашения действуют до конца 2020 года. В противном случае российским поставщикам грозят принудительные выплаты в размере 115,82%.

После заключения договоренностей в 2008 году Росатом планировал расширять присутствие на американском рынке. В 2011 году вступило в силу российско-американское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии. Однако после резкого ухудшения российско-американских отношений, начавшегося в 2014 году, планы углубления взаимодействия в сфере мирного атома фактически были свернуты.

В сентябре 2017 года правительство США высказалось за сохранение в силе текущего режима поставок российской урановой продукции на американский рынок. По итогам проводимого раз в пять лет обзора оно приняло решение, что "прекращение приостановленного расследования по применению антидемпинговых пошлин в отношении урана из России, вероятно, привело бы к продолжению нанесения существенного урона в обозримом будущем" производителям аналогичной продукции в США. В связи с этим Комиссия по международной торговле постановила, что должно оставаться в силе российско-американское соглашение о приостановке антидемпингового расследования США.