Венесуэла продлила запрет на полеты до 12 октября

БОГОТА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение продлить запрет на осуществление внутренних и международных авиарейсов, который был введен в марте из-за пандемии, на 30 суток, до 12 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter Национального института гражданской авиации.

"Национальный институт гражданской авиации [Венесуэлы] <...> сообщает о продлении запрета на осуществление воздушных операций на 30 дней, с 12 сентября до 12 октября", - отмечается в сообщении.

Данный запрет не распространяется на гуманитарные, почтовые и грузовые рейсы.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент Николас Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. К настоящему времени в республике зарегистрировано 59 630 случаев заражения коронавирусом, умерли 477 человек.