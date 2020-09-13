Politico назвало шесть вариантов отказа от "Северного потока - 2" для Германии

ТАСС, 13 сентября. Власти Германии могут рассматривать шесть вариантов отказа от проекта "Северный поток - 2", при которых "грязную работу" выполнят другие, сообщила в пятницу газета Politico.

Так, согласно первому варианту, Берлин может вынудить региональные власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания и Федеральное агентство по судоходству и гидрографии отозвать разрешение на строительство трубопровода, однако в этом случае оператор строительства Nord Stream 2 AG может подать в суд на Берлин, ссылаясь на то, что отзыв разрешения продиктован политическими мотивами.

Второй предложенный изданием вариант подразумевает, что Берлину следует дождаться решения суда по искам природоохранных НПО, выступающих против реализации проекта, поскольку существует вероятность, что суд может решить в пользу заморозки строительства.

Как утверждает газета, Германия также может воспользоваться торговым законодательством, которое позволяет ей ввести национальные ограничения на импорт российского газа в целях сохранения нацбезопасности. При этом издание отмечает, что не вполне ясно, не будет ли такой маневр ФРГ противоречить нормам ЕС.

Кроме того, Берлин может позволить американским санкциям остановить проект или настоять на введении общих санкций Евросоюза.

Наконец, даже при условии завершения строительства "Северного потока - 2" власти ФРГ могут найти предлог отказать в выдаче финальной лицензии на начало работы трубопровода.

Дискуссии о "Северном потоке - 2"

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия против.