Politico назвало шесть вариантов отказа от "Северного потока - 2" для Германии

ТАСС, 13 сентября. Власти Германии могут рассматривать шесть вариантов отказа от проекта "Северный поток - 2", при которых "грязную работу" выполнят другие, сообщила в пятницу газета Politico.
Так, согласно первому варианту, Берлин может вынудить региональные власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания и Федеральное агентство по судоходству и гидрографии отозвать разрешение на строительство трубопровода, однако в этом случае оператор строительства Nord Stream 2 AG может подать в суд на Берлин, ссылаясь на то, что отзыв разрешения продиктован политическими мотивами.
Второй предложенный изданием вариант подразумевает, что Берлину следует дождаться решения суда по искам природоохранных НПО, выступающих против реализации проекта, поскольку существует вероятность, что суд может решить в пользу заморозки строительства.
Как утверждает газета, Германия также может воспользоваться торговым законодательством, которое позволяет ей ввести национальные ограничения на импорт российского газа в целях сохранения нацбезопасности. При этом издание отмечает, что не вполне ясно, не будет ли такой маневр ФРГ противоречить нормам ЕС.
Кроме того, Берлин может позволить американским санкциям остановить проект или настоять на введении общих санкций Евросоюза.
Наконец, даже при условии завершения строительства "Северного потока - 2" власти ФРГ могут найти предлог отказать в выдаче финальной лицензии на начало работы трубопровода.
Дискуссии о "Северном потоке - 2"
Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации Алексея Навального. Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии "Союз-90" / "Зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия против.
В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода, и лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в выходные сказал: "Я надеюсь, что Россия нас не вынудит сменить позицию". Это трактовалось СМИ и наблюдателями как угроза остановить проект. По данным представителя Ангелы Меркель, канцлер "присоединилась к словам" главы МИД. Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер сказал, что относится к перспективам введения подобных санкций со скепсисом.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Остановка в реализации проекта связана с тем, что в конце декабря 2019 г. из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод введут в эксплуатацию.