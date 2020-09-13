Мишустин дополнительно выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,1 млрд рублей дополнительно на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 гг. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.

В федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 млрд рублей. "Дополнительное финансирование позволит приобрести еще более 15,5 млн доз препарата. Средства будут выделены из резервного фонда правительства", - пояснили в пресс-службе.

О решении направить дополнительные средства на закупку вакцины от гриппа Мишустин сообщил на заседании правительства, которое прошло 10 сентября. Премьер-министр тогда напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа для как можно большего количества россиян, особенно из группы риска.