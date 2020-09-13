Кабмин выделил дополнительные 1,89 млрд рублей на выплаты соцработникам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,89 млрд рублей дополнительно на выплаты соцработникам, оказывающим социальные услуги пациентам с коронавирусом, и специалистам из групп риска. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Почти 1,9 млрд рублей будет дополнительно направлено на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что решение касается тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Величина выплат составляет от 10 до 60 тысяч рублей за смену и зависит от квалификации сотрудника и от того, находится ли он в непосредственном контакте с пациентом с коронавирусом.

О решении направить дополнительные средства на выплаты соцработникам Мишустин сообщил на заседании правительства, которое прошло 10 сентября. По его словам, выплаты продлят еще на месяц.