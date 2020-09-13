Кабмин выделил дополнительные 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребенка

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,73 млрд рублей дополнительно на выплату пособий на третьего ребенка. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.

"На ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка направят еще 1,73 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства распределят между восемью регионами. В их числе республики Башкортостан, Северная Осетия - Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пособие, средняя величина которого составляет около 10,4 тыс. рублей, выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Всего по России такие выплаты получат 517 тысяч семей, нуждающихся в социальной поддержке.

"Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что по итогам первого полугодия были обновлены сведения о численности получателей. Всего в 2020 году на эти цели зарезервировано 47,58 млрд рублей. Деньги поступят в 75 регионов", - добавили в кабмине.

О решении направить дополнительные средства на ежемесячные выплаты на третьего ребенка Мишустин сообщил на заседании правительства, которое прошло 10 сентября.