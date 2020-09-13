Бастующие в Кривом Роге шахтеры обратились за помощью к Европарламенту

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Бастующие вторую неделю шахтеры Криворожского железорудного комбината (КЖРК) обратились к Европейскому парламенту с призывом защитить их от произвола работодателей. Текст обращения шахтеров опубликовало в воскресенье украинское издание "Страна".

"Мы требуем от руководства Криворожского железорудного комбината стабильной выплаты заработной платы в обещанном размере, возврата безопасных работ, а также улучшения условий труда, но конструктивный диалог с собственниками объекта так и не был выстроен, - говорится в обращении. - Они угрожали нам уголовными делами и ответственностью, потому что объект не работает, пока мы бастуем. <...> Мы просим вас о защите наших семей и нас самих от физического и морального принуждения", - сказано в обращении.

Протесты горняков Кривого Рога начались 3 сентября. С людьми уже встречались представители предприятий, а также власти, однако к компромиссу пока прийти не удалось. По данным главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, в настоящее время 229 горняков КЖРК и шахты "Терновская" предприятия "Павлоградуголь" Днепропетровской области Украины отказываются подниматься на поверхность, еще часть сотрудников проводит наземный протест. Волынец ранее также не исключал, что шахтеры могут направиться в Киев, чтобы пикетировать здание правительства страны.

Ранее члены Конфедерации свободных профсоюзов Украины направили обращение к уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой, в котором изложили свои требования. В их числе повышение зарплат, отставка "неэффективного менеджмента" предприятий, возвращение льготного стажа, которого их лишили, а также прекращение нарушений при аттестации.

Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию так называемой зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт". Увольняемым шахтерам будет предложено пройти программу профессиональной переориентации.