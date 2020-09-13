Между Израилем и Бахрейном будет установлено прямое авиасообщение

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Прямое воздушное авиасообщение будет установлено между Израилем и Бахрейном в результате договоренностей о нормализации отношений. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании израильского кабмина премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В пятницу мы договорились об установлении мирных отношений между Бахрейном и Израилем, об установлении официального мира с полными дипломатическими отношениями и всем, что из этого вытекает. Это будет теплый мир, мир экономический в дополнение к политическому, мир между народами. Будет оживленное прямое воздушное сообщение между странами", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила его канцелярия.

11 сентября президент США Дональд Трамп разместил у себя на странице в Twitter совместное заявление Израиля и Бахрейна о достижении при американском посредничестве договоренности об установлении дипломатических отношений между двумя странами. 13 августа глава Белого дома объявил, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. На 15 сентября в Вашингтоне запланировано подписание соответствующих соглашений о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

"Я отправляюсь этой ночью (ночь на 14 сентября - прим. ТАСС) в Вашингтон для первичного подписания соглашений (с ОАЭ и Бахрейном - прим. ТАСС), с тем, чтобы дать толчок этим историческим изменениям", - сообщил Нетаньяху в воскресенье на заседании кабмина. "Теперь у нас есть два исторических мирных договора с двумя арабскими государствами, заключенных в течение одного месяца. Я уверен, что все мы приветствуем новую эру. Я гарантирую, что каждый из вас будет в этом участвовать через свои министерства, потому что это будет новый мир", - продолжил премьер, обращаясь к министрам своего правительства.

Нетаньяху отметил "большой энтузиазм в Израиле, отражающийся в огромном энтузиазме широких масс в Бахрейне и ОАЭ" в связи с договоренностями о мире. "Действительно, громадные изменения", - добавил он. У Израиля из арабских стран установлены дипломатические отношения с Египтом с 1979 года и Иорданией с 1994 года.