СП сочла безосновательным увеличение финансирования подведомственных учреждений Минтруда

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Счетная палата сочла безосновательным увеличение финансирования подведомственных учреждений Минтруда РФ, которое, как считают в контрольном ведомстве, было проведено в 2019 году без объяснения причины. Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и бюджетной отчетности за 2019 финансовый год в Минтруде России.

В документе отмечается, что Министерство труда и социальной защиты РФ допустило в 2019 году 45 нарушений, ущерб по которым исчисляется в 836,4 млн рублей. Чаще всего, говорится в заключении, речь в данном случае идет о предоставлении и использовании субсидий.

"В ряде случаев министерство без объяснения причины увеличивало объемы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций", - следует из документа.

Целевой показатель нацпроекта "Демография"

По данным ведомства, Минтруд не сумел достичь целевого показателя нацпроекта "Демография" по повышению суммарного коэффициента рождаемости (среднего числа детей, рожденных одной женщиной), запланированного на 2019 год.

"На 2019 год в нацпроекте установлено пять показателей, из которых, по оценке Росстата, в IV квартале 2019 года достигнуты плановые значения четырех показателей <…> Не достигнуто значение показателя "увеличение суммарного коэффициента рождаемости". При плановом значении 1,63 в 2019 году значение показателя, по оценке Росстата, составило 1,503", - говорится в заключении.

Кроме того, анализ отчетов о ходе реализации нацпроекта и входящих в него федеральных проектов показал, что во многих из них процент достижения значений показателей указан некорректно, отметили в Счетной палате. Так, установленные на 2019 год четыре показателя федпроекта "Содействие занятости женщин" согласно отчету выполнены. Однако анализ 39 региональных отчетов за 2019 год показал, что по отдельным регионам установленные значения показателей не достигнуты, подчеркнули в Счетной палате РФ.

Согласно текущему паспорту нацпроекта "Демография", суммарный коэффициент рождаемости в 2024 году должен быть на уровне 1,7.

В заключении Счетной палаты также указано, что текущие целевые показатели нацпроекта "Демография" не позволяют оценить их реальное влияние на качество жизни российских граждан.

"Показатели нацпроекта носят количественный, а значительная доля результатов - инструментальный характер. Они могут быть использованы для оценки деятельности государства, но не характеризуют реально ощутимые для общества и граждан социальные эффекты. Показатели удовлетворенности граждан результатами реализации мероприятий нацпроекта не установлены ни в одном из федеральных проектов, что не позволит оценить их реальное влияние на изменение качества жизни граждан", - говорится в заключении.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года, правительство РФ представит корректировки в паспорта нацпроектов до 30 октября.

Выплаты Роструда

Роструд и его территориальные органы допустили дополнительные расходы федерального бюджета на 547 тыс. рублей на уплату штрафов за несвоевременное перечисление налогов и страховых взносов в 2019 году, говорится в заключении Счетной палаты.

"В связи с несвоевременной уплатой налогов и страховых взносов 21 территориальным органом Роструда, а также центральным аппаратом, штрафные санкции составили 547,0 тыс. рублей, в том числе 84,6 тыс. рублей в центральном аппарате Роструда, что привело к дополнительным расходам средств федерального бюджета", - следует из документа.

Отмечается, что при этом ведение налогового учета, своевременное составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование является трудовой функцией бухгалтеров, не обеспечивших своевременную уплату налогов и страховых взносов либо передачу первичных документов территориальным органам Федерального казначейства.