"Ъ": Минтранс предлагает изменить правила тонировки в автомобилях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ подготовил новый проект поправок к правилам дорожного движения (ПДД), согласно которому ведомство предлагает, в частности, изменить правила контроля тонировки в автомобилях. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

По данным издания, Минтранс предлагает снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75% до 70%, у других стекол при этом норм не устанавливается. Новые правила также разрешают использование в машине любых медицинских аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки, поскольку из ПДД пропадет ссылка на ГОСТ 2001 года. Согласно проекту, предлагается запретить стоянку и остановку на островках безопасности. Кроме того, зона действия знака "Остановка запрещена" будет прекращаться после знака "Парковка".

Новым проектом также предлагается ввести ограничение скорости у автобусов. Скорость до 90 км/ч смогут развивать только те транспортные средства, которые оборудованы ремнями безопасности и только с сидячими местами, для остальных автобусов лимит составит 70 км/ч. Автобусы, которые перевозят детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Кроме того, вводится знак "Движение автобусов запрещено".

Как сообщает "Коммерсант", Минтранс направил данный проект поправок в аналитический центр при правительстве в одну из рабочих групп, действующих в рамках "регуляторной гильотины". В пресс-службе ведомства изданию сообщили, что документ проходит "регламентные процедуры".

В апреле Минтранс РФ также разместил проект поправок в ПДД на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно поправкам, в ПДД предлагается ввести нового участника дорожного движения - лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности. К таким средствам предлагается отнести роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные средства с электродвигателем или на мускульной тяге, за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Лицам старше 14 лет, использующим средства индивидуальной мобильности, предлагается разрешить ездить в пешеходной зоне, а также по тротуару, если рядом нет велосипедной дорожки. Также можно будет съезжать на проезжую часть, если нет ни тротуара, ни специальных дорожек, но только на дороги, где скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешен проезд велосипедов.